Lazio, Roma, Napoli e Fiorentina: le ultimissime

Si sono rovesciate le parti. La tensione, nei primi due anni di gestione, era tra Sarri e Tare. Lotito accarezzava e teneva buono Mau, reclamava unione di intenti come il “padre di famiglia” che si prodiga per evitare le divisioni. Ora tocca al diesse Fabiani, con grande fatica, mediare e cercare una via d’uscita, tenendo incollata la Lazio.

La Roma si gode il ritorno alla vittoria contro il Frosinone davanti ai suoi tifosi. I giocatori hanno festeggiato il successo sui social, come Dybala che ha esaltato i tifosi con un suo post, ma non solo. Tramite i canali ufficiali, il club giallorosso ha infatti condiviso un piccolo retroscena sulla sfida all’Olimpico. Prima del fischio d'inizio della sfida contro il Frosinone, decisa dalle reti di Lukaku e Pellegrini, Dybala e Paredes si sono imposti come "leader" della squadra con un discorso nel tunnel. Nel video pubblicato sui social dalla Roma, si vede la Joya urlare ai suoi compagni: "Dai ragazzi, finale a casa oggi con la nostra gente!".

La scossa di magnitudo 4.0 che ieri ha agitato la serata dei Campi Flegrei è stata avvertita forte anche a Napoli. Centro compreso, Chiaia, la zona in cui risiede il Real Madrid di Ancelotti. Carletto e la squadra, la dirigenza e gli ospiti vip al seguito alloggiano sul Lungomare, all’hotel Vesuvio: alle 22.08 i giocatori e il tecnico erano proprio in ritiro in albergo e hanno tremato.

Importante successo casalingo per la Fiorentina nel monday night della 7ª giornata di Serie A: i viola di Italiano battono 3-0 il Cagliari e agganciano Napoli e Juve al terzo posto.