Roma, Real Madrid, Inter e Samp: le ultimissime

Sono stati designati gli arbitri in vista della seconda giornata della fase a gironi di Europa League, dove è impegnata anche la Roma. Inserita nel gruppo G, giocherà giovedì ma alle 21, allo stadio Olimpico contro il Servette. Arbitro dell'incontro sarà il croato Igor Pajac.

Improvvisa polemica nel giorno di Napoli-Real Madrid che vede coinvolto il presidente degli spagnoli Florentino Perez. A Radio Rac 1 l'ex commissario di polizia José Manuel Villarejo afferma: "Perez ha corrotto gli arbitri prima del Barcellona, è intoccabile e chiunque osi denunciarlo sarebbe un suicida”. Immediata la replica ufficiale da parte del club spagnolo dopo le pesanti accuse ricevute dal numero uno del Real. Con una nota ufficiale, infatti, la squadra di Madrid annucia di aver ordinato "l'immediata presentazione della corrispondente azione legale contro l'ex commissario Villarejo per le false accuse fatte alla stazione radio catalana RAC1”.

Stasera allo stadio Meazza di Milano Inter e Benfica si affrontano per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League: calcio d'inizio alle 21. Inzaghi deve sciogliere solo un piccolo dubbio per la formazione titolare: il tandem Darmian-Dumfries sulla corsia destra è favorito rispetto a Pavard. Per il resto il tecnico nerazzurro punta sul sicuro: ben otto (se non nove) i reduci di Istanbul, vale a dire con le inevitabili eccezioni Sommer e Thuram e appunto, forse, Pavard.

La Sampdoria è in crisi. La compagine blucerchiata è al penultimo posto in Serie B dopo la sconfitta interna maturata col Catanzaro. C'è grande malumore della piazza nei confronti di Pirlo, ma il club ha ribadito la piena fiducia al tecnico.