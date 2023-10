Sinner, Lazio, Milan e Atalanta: le ultimissime

Impresa titanica di Sinner: l'altoatesino batte Carlos Alcaraz in due set (7-6 (4), 6-1) e conquista la finalissima del China Open, Atp 500 sui campi dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Prestazione da incorniciare per il 22enne azzurro che si giocherà la conquista del titolo, in finale, contro il russo Daniil Medvedev e, da mercoledì, sarà il 4° giocatore al mondo.

Ora c'è il Celtic in Scozia. Maurizio Sarri e Ciro Immobile sono intervenuti in conferenza stampa alle 19:00 italiane dal Celtic Park per presentare la gara. “Il Celtic è pericolosissima per dinamismo, rapidità, velocità. Dal punto di vista tecnico mi ha sorpreso, invece hanno valori tecnici non indifferenti. Ho visto le partite di campionato e la prima in Champions. Nel primo tempo a parità numerica meritavano di più. Rodgers? Il Celtic è diversa rispetto al Leicester. Lui è bravo, ha lavorato tre anni al Liverpool. E gli scozzesi possono essere la mina vagante del gruppo”.

Il Muro Giallo è sempre il Muro Giallo: la curva dei tifosi del Borussia Dortmund è da sempre un vero e proprio dodicesimo uomo per il club tedesco e, in vista della trasferta di domani al Signal Iduna Park, l'allenatore del Milan Stefano Pioli non ha trascurato nessun dettaglio, compreso un modo per arginare l'impatto sulla squadra del calore della tifoseria avversaria. E così, nella seduta di questa mattina, tra un esercizio e l'altro, a Milanello gli altoparlanti hanno iniziato a diffondere i cori dell'accesa tifoseria del Borussia: il modo migliore per far abituare la squadra a quanto li attende nella giornata di domani.

Dopo il pari in campionato contro la Juventus l'Atalanta fa rotta su Lisbona dove giovedì (5 ottobre, ore 18:45 italiane) sfiderà a domicilio lo Sporting. A due giorni dal match in Portogallo i la notizia in casa nerazzurra è il possibile rientro di Scamacca, rimasto ai box nelle ultime settimane per infortunio.