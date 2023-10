Roma, Lazio, Napoli e Naymar: le ultimissime

L'infortunio di Lorenzo Pellegrini è più serio del previsto. Il capitano della Roma si era fatto male nel match di Europa League contro il Servette. Aveva giocato appena 11 minuti nel secondo tempo (conditi da un gol e un assist), prima di chiedere il cambio e lasciare spazio al baby Pagano. La risonanza alla quale si è sottoposto Pellegrini ha confermato una lesione al flessore della coscia destra.

Un gol e un assist. La rete e la corsa sotto la Curva Nord, la Taty-mask, l’abbraccio della sua nuova gente. Un pomeriggio incredibile per Castellanos al centro dell’attacco contro l’Atalanta e al centro della nuova Lazio che si sta ritrovando. “Coraggio e cuore. Felice per il mio primo gol all’Olimpico insieme alla nostra agente. Avevamo bisogno di tutto questo. Auguri a tutta la squadra per la vittoria, questa è la strada”, ha scritto l’argentino su Instagram.

Il Napoli fatica a decollare in campionato. Il quinto posto è un risultato per la società deludente. La vetta è distante sette punti. Per questo Rudi Garcia è in bilico. Riflessioni in corso da parte di Aurelio De Laurentiis. Quella di oggi può essere una giornata in un senso o nell'altro decisiva.

Neymar è diventato padre per la seconda volta. L'annuncio è arrivato direttamente dall'attaccante brasiliano, ora all'Al-Hilal di Milinkovic, insieme alla compagna Bruna Biancardi. Si tratta di una bambina, per la quale i genitori hanno scelto un nome molto particolare. Il nome scelto nasconde un significato particolare: significa "la mia vita", dal francese "ma vie". Probabilmente un riferimento al paese dove la bambina è stata concepita, con la coppia che ha vissuto a Parigi fino alla scorsa estate.