Diretta Roma-Servette: segui LIVE la partita di Europa League

ROMA (3-5-2) : Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Celik, Bove , Paredes, Aouar, El Shaarawy; Lukaku, Belotti . All . Mourinho.

SERVETTE (4-4-2): Frick, Mazikou, Severin, Vouilloz, Tsunemoto; Kutesa, Ondoua, Antunes, Stevanovic; Bedia, Crivelli. All . Weiler.

Dedbutto ufficiale per il nuovo sponsor della Roma. Sulle maglie dei giallorossi comparirà infatti il logo di Riyadh Season, che ha deciso di sponsorizzare il club.

La formazione giallorossa scende ora in campo per il riscaldamento, accompagnata dalle note dei Maneskin . Il brano Zitti e buoni accompagna l'ingresso sul terreno di gioco di Lukaku e compagni.

19:05

Roma-Servette, le curiosità

Roma e Servette si affrontano per la prima volta in assoluto; i giallorossi hanno vinto sei delle sette gare interne precedenti contro squadre svizzere, l’eccezione è l’1-3 contro il Basilea in Champions League nell’ottobre 2010.

19:00

Mourinho si affida a Lukaku

L'attaccante belga è tra gli insostituibili di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese punterà ancora su di lui per scardinare la difesa del Servette

18:55

Roma-Servette, dove vederla in tv

Tutte le info sulla sfida tra i giallorossi e gli svizzeri

Stadio Olimpico - Roma