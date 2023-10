Mourinho e la frase sull'infortunio di Pellegrini in Roma-Servette: cos'ha

23:45

Belotti dopo Roma-Servette

"Perché l’Europa è la comfort zone della Roma? L’Europa è una competizione importante, come il campionato. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio se vogliamo crescere come squadra. Ogni partita deve essere la stessa è l’atteggiamento deve essere sempre perfetto. So quello che ho passato l'anno scorso. Non è stato un anno facile. Non ho mai raggiunto il top della mia forma. Sapevo che con l'inizio della stagione e avendo fatto una buona preparazione e un ritiro importante i risultati sarebbero arrivati. Devo continuare".

23:40

Belotti: "Non possiamo permetterci passi falsi"

"Nel secondo tempo siamo entrati con l’atteggiamento di voler chiudere subito la partita e in 10 minuti lo abbiamo fatto. Nel primo tempo abbiamo concesso delle occasioni e questo non deve succedere, siamo la Roma e vogliamo vincere questo girone. Dobbiamo affrontare tutte le partite nel modo giusto, non possiamo permetterci passi falsi. L’approccio del secondo tempo è quello da avere in ogni partita". Così Andrea Belotti a Sky Sport, autore di una doppietta contro il Servette.

23:38

Mourinho sul Servette

"La Serie A è un campionato ad alto livello, il Servette? Non è facile giocare contro le squadre svizzere, il primo tempo è stato difficile per noi, è stata una questione di intensità. Hanno dimostrato buon possesso palla".

23:33

Mourinho su Lukaku leader tecnico

"Lukaku leader tecnico? Ha qualcosa da dare anche emotivamente, la sua forza fisica e la sua forza mentale sono simili, dà influenza positiva ed esperienza a tutta la squadra. Siamo molto felici di averlo e lo abbiamo fatto un po' riposare".

23:32

Mourinho e la battuta ai giornalisti

"Da dove siete voi (giornalisti, ndr) la partita si vede molto bene".

23:31

Mourinho: l'analisi di Roma-Servette

"Se ho cambiato la squadra all'intervallo? Io non ho parlato, non potevo. Il primo tempo non mi è piaciuto per niente, non arrivavamo mai vicino all'uomo con possesso palla, non reagivamo quando perdevamo il pallone. Mi sembrava il primo tempo di una squadra che pensava di poter vincere facile, ma non è così. Secondo tempo intenso di qualità, mi è piaciuto tanto".

23:30

Inizia la conferenza stampa di Mourinho

Inizia ora la conferenza stampa di Mourinho all'Olimpico dopo Roma-Servette.

23:20

Mourinho e la differenza tra Champions e Serie A

"Le squadre di Serie A sono più forti dello Sheriff o del Servette: abbiamo fatto sei punti con loro ma dovevamo farlo perché siamo più forti. Slavia è diverso, poteva tranquillamente giocare in Champions, lì sarà la difficoltà".

23:19

Mourinho e il centrocampo della Roma

"Io non sono parac*** ma quando Bergomi parla dice cose giuste - ha detto Mourinho rispondendo a una domanda del commentatore ex Inter - Ancora non abbiamo solidità a centrocampo perché non abbiamo giocatori con regolarità, quello che pensavo di avere prima degli infortuni. sanches è importante per noi, Paredes cresce, Bove deve migliorare e lo sa ma ha una buona evoluzione. Cristante per me è il giocatore più in forma e deve giocare a difesa dei centrali. Pellegini ha una condizione altalenante, Aouar ha difficoltà a venire nella nostra direzione... Abbiamo bisogno di tempo".

23:17

Mourinho su Pellegrini

"Pellegrini? Purtroppo è un giocatore con enorme potenziale ma ha questa storia clinica e spesso ha problemi. Ancora non ho parlato con lui o i medici ma dal suo linguaggio del corpo mi è sembrato qualcosa di muscolare".

23:16

Mourinho su Belotti e Lukaku

"Quando giochiamo senza Dybala ci manca la creatività, qualcuno che si abbassi e faccia connessione. Quando mancano Paulo e Pellegrini ci manca creatività perché Belotti e Lukaku sono due attaccanti puri e fisici. Se i nostri quinti si abbassano sul fondo e fanno arrivare la palla in area possiamo fare gol però un conto è giocare con Paulo, un conto è giocare senza".

23:15

Mourinho e il primo tempo: "Non mi è piaciuto niente"

"Primo tempo orribile, non mi è piaciuto per niente. Ero in ottima posizione per vedere la partita e non abbiamo mai pressato, c'è stato un momento che loro hanno avuto la palla per più di un minuto, passivi, poco pressing. Secondo tempo è cambiato l'atteggiamento, ritmo e intesità, aggressivi con la palla". Così José Mourinho ai microfoni di Sky, al termine di Roma-Servette.

23:13

Mourinho e la reazione al boato dei tifosi della Roma all'Olimpico

José Mourinho ha seguito Roma-Servette dalla tribuna stampa dell'Olimpico perché squalificato: ecco che cosa ha fatto al momento della lettura delle formazioni I DETTAGLI

23:07

Mourinho e il selfie durante Roma-Servette

Le telecamere hanno inquadrato l'allenatore portoghese mentre si scattava un selfie con il telefono: chiaro il messaggio con le dita LEGGI TUTTO

23:03

Mourinho, cosa ha fatto al fischio finale

Al fischio finale di Roma-Servette, Mourinho si è intrattenuto in tribuna stampa. Un po' scrivendo al telefono, un po' salutando i presenti, il tecnico portoghese ha aspettato qualche minuto - come da regolamento - prima di scendere per le interviste post partita all'Olimpico.

22:57

Infortunio Pellegrini: come sta

Non c'è pace per il capitano giallorosso. Con il Servette Lorenzo Pellegrini è uscito furioso per un problema alla gamba destra LEGGI GLI AGGIORNAMENTI

22:52

Mourinho in conferenza stampa

Fischio finale per Roma-Servette. Ora José Mourinho è atteso in conferenza stampa per commentare la sfida di Europa League.

Stadio Olimpico, Roma