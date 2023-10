Roma-Servette, dove vederla in tv

Roma-Servette: orari e canali

La gara tra Roma-Servette è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Roma-Servette in diretta TV

Roma-Servette sarà visibile in diretta su Sky, ai canali Sky Sport 4 K (213), Sky Sport (252) e su Dazn. Per vederlo in tv ci si dovrà connettere all'app tramite smart tv di ultima generazione, console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMSVISION BOX. E' necessario ovviamente, in entrambi i casi, un abbonamento attivo.

Dove vedere Roma-Servette in streaming

La partita tra Roma e Servette sarà visibile in streaming accedendo a all'App Dazn, disponibile per smartphone e tablet o da pc fisso e notebook tramite il sito internet ufficiale. Su Sky invece è disponibile Sky Go, servizio streaming su dispositivo fisso e mobile. Disponibile anche NOW, il servizio on demand di Sky.



Roma-Servette in diretta: la cronaca

Roma e Servette si affrontano per la prima volta in assoluto; i giallorossi hanno vinto sei delle sette gare interne precedenti contro squadre svizzere, l’eccezione è l’1-3 contro il Basilea in Champions League nell’ottobre 2010. La Roma è imbattuta da cinque partite nelle coppe europee dopo aver battuto 2-1 lo Sheriff Tiraspol nella prima giornata (3V, 2N) e non registra una striscia migliore dal febbraio-aprile 2021 sempre in UEFA Europa League (sei gare di fila senza perdere). Qui le probabili formazioni

Roma-Servette, segui la diretta sul nostro sito

