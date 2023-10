Roma, Lazio, Napoli e Nazionale: le ultimissime

Non c’è un minuto da perdere, non esistono domeniche libere. Paulo Dybala ha un pensiero fisso in testa: Inter-Roma. Gli restano 13 giorni di terapie, riabilitazione e allenamenti per conquistarsi la prima linea a San Siro. Guardare le foto del suo profilo Instagram per credere. Tutto è proprio come sembra: Dybala spinge per guarire il prima possibile.

«Non so cosa succederà a gennaio o giugno», è la sbalorditiva frase dell’intervista di Immobile apparsa ieri su “Il Messaggero” e che ha fatto ripiombare nello scompiglio la Lazio e i suoi tifosi, scatenando una rivolta social. Ciro, volato a Disneyland con la famiglia, ieri pomeriggio ha postato un messaggio su Instagram scegliendo la foto della Nord e il messaggio che gli era stato dedicato domenica. «Fianco a fianco, sempre con me. Per quelli veri», la frase scelta riferendosi ai tifosi,

Osimhen si ferma, Napoli in apprensione

L'attaccante, dopo essere uscito per infortunio nell'amichevole della Nigeria contro l'Arabia Saudita, ha effettuato la risonanza magnetica in Portogallo, dove si trova la sua nazionale. L'infortunio potrebbe coinvolgere un tendine del ginocchio.

Inghilterra-Italia, in programma martedì a Wembley e valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, sarà diretta dall'arbitro francese Clement Turpin. Era Clement Turpin l'arbitro di Italia-Macedonia del Nord che a Palermo costò l'eliminazione degli Azzurri dalle qualificazioni al Mondiale.