Juve, Roma, Liga e Olimpiadi: le ultimissime

Marco Giordano, agente di Fagioli, è intervenuto dopo le recenti dichiarazioni del padre del centrocampista della Juventus, dopo che quest'ultimo si era scagliato contro i procuratori in seguito allo scandalo relativo alle scommesse che vede coinvolto il figlio in prima persona. Il procuratore di Fagioli, intervistato da Repubblica, ha risposto direttamente alle accuse del padre del calciatore: "Nessuna mala gestione, siamo stati noi a dirgli di denunciare. Il padre dice che non era a conoscenza di niente e punta il dito su chi cura gli interessi del giocatore. Alcuni piccoli procuratori parlano della mala gestione di agenzie multinazionali. L’unica cosa che posso dire è che il nostro assistito aveva questi problemi pregressi alla firma con noi”.

Radar accesi. La Roma cerca un difensore per gennaio, un colpo low cost in stile Llorente per non trovarsi scoperti nella seconda parte della stagione, quella decisiva sia per la lotta in campionato sia per arrivare in fondo all’Europa League. Intanto, ieri è rimbalzato un nome già noto in Italia. Si tratta di Radu Dragusin, 21 anni e 191 cm, pilastro del Genoa e della Romania con un passato nella Juventus.

Questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di Álvaro Prieto, giovane calciatore del Cordoba scomparso in Spagna giovedì scorso. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato tra due vagoni di un convoglio nella zona di Santa Justa, a Siviglia, come confermato dalla Polizia Nazionale. Alvaro Prieto aveva addosso gli indumenti che il giovane indossava il giorno della sua scomparsa.

Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 avranno un programma ricco di novità e cinque nuovi sport. L'ha deciso ufficiale il Cio. Si tratta di cricket, baseball e softball, flag football, lacrosse e squash. Per alcuni si tratta di un ritorno, mentre altri rappresentano una novità assoluta.