Napoli, Lazio, Roma e Sinner: le ultimisse

Caccia al biglietto per il settore ospiti dello stadio Bernabeu per la gara Real Madrid-Napoli. Alle ore 15 è partita la prevendita - rinviata rispetto all'iniziale data fissata dal club - per l'acquisto del voucher da convertire poi in titolo per assistere dal vivo alla gara del 29 novembre (ore 21) valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Nel giro di pochi minuti, il sito di riferimento è stato preso d'assalto da migliaia di tifosi in coda virtuale per accedere al sistema. Biglietti quasi esauriti.

Rifinitura nel pomeriggio di ieri, ma intanto Sarri pensa a come costruire la sua Lazio in vista della sfida contro il Feyenoord. Praticamente decisiva. Il turnover nelle ultime partite si è visto di meno. Solo un cambio nella formazione vista con Fiorentina e Bologna. Il tecnico biancoceleste potrebbe andare avanti così. In difesa i centrali saranno Patric e Romagnoli con Casale ancora in infermeria. Sulle corsie tutto dipende dalle condizioni di Marusic.

Si può essere determinanti con un colpo, una giocata. Ma ciò che rende veramente diversi i campioni è la continuità di rendimento a lunga gittata. Romelu Lukaku possiede entrambe le qualità. Nella Roma il suo impatto è stato destabilizzante, naturalmente nell’accezione positiva del termine: dal suo arrivo Mourinho ha impostato il cruise control sulla velocità che serve per andare in Champions League.

Cresce l'attesa a Torino per le Nitto Atp Finals, torneo internazionale - alla sua terza edizione nel capoluogo piemontese. I fari sono tutti puntati su Jannik Sinner, reduce dal ritiro al Masters 1000 di Parigi e alla sua seconda presenza alle Finals dopo essere subentrato nel 2021 all'infortunato Matteo Berrettini.