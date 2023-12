Lazio, Roma, Bologna e PSG: le ultimissime

Vecino escluso e punito. Lo hanno mandato a casa, anzi ieri si è allenato da solo e di mattina, qualche ora prima che Sarri e la squadra scendessero in campo per la rifiniura. Non verrà impiegato stasera all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa. La Lazio, in serata, ha fatto chiarezza attraverso un comunicato: «Non convocato per motivi disciplinari». Si parla di atteggiamenti sbagliati e di brutte risposte, avrebbe mancato di rispetto, non si è capito bene se nei confronti di un componente dell’area tecnica.

Edoardo Bove parla dell'importanza dello studio anche tra i calciatori. "Nel mondo del calcio c'è la concezione del calciatore ignorante, siamo molto indietro da questo punto di vista. La formazione accademica che ricevo qui alla Luiss mi è importante anche in campo, mi aiuta a pensare più velocemente", ha dichiarato il centrocampista della Roma durante la Festa dello Sport della Luiss, università di cui è studente-atleta.

La procura federale della Federcalcio ha aperto un procedimento nei confronti del tecnico del Bologna Thiago Motta per dichiarazioni lesive. Al termine della gara tra il Lecce ed i rossoblù, Motta aveva polemizzato sulla direzione arbitrale e la Var per la concessione di un rigore ai pugliesi nel recupero.

Sottovoce e con un certo garbo, ma in Francia cominciano davvero a mettere in discussione Gigio Donnarumma. Il portierone della Nazionale e del Psg sta vivendo un momento sportivamente delicato, forse il più complicato della sua giovane, ma già lunga carriera. La società gli dà fiducia, l’allenatore pure, i tifosi (cosa non scontata) per ora lo sostengono. Sembra mancargli la tranquillità necessaria per uscire da una situazione complicata, ma in fin dei conti non impossibile. A Dortmund, tra una settimana, avrà la possibilità di rifarsi, Luis Enrique permettendo.