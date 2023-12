Lazio, Supercoppa, Milan e Premier League: le ultimissime

Il tecnico della Lazio a Dazn: "La partita è stata buona fino al secondo gol. I primi venti minuti del secondo tempo non abbiamo fatto entrare l'Inter in area, ma è stata giocata una gara alla pari contro un avversario forte, condizionati da un errore e mezzo. Il pubblico ci fischia per errori passati, ci può stare, ma la gara di stasera è una base sulla quale ripartire".

Caos d’Arabia. Il balletto sulle date - cambiate tre volte -, i malumori per la disorganizzazione dei sauditi, la mancanza di risposte alle continue domande dei club italiani e quelle strutture considerate ancora inadeguate (gli arabi hanno compato i campioni, ma hanno appena cominciato a costrure attorno a loro delle case moderne e accoglienti) stanno prendendo a picconate l’immagine della prossima Supercoppa Italiana.

“Si gioca troppo e finché chi sopra di noi non lo capisce è difficile". Non usa giri di parole il tecnico del Milan Stefano Pioli, dopo il successo per 3-0 sul Monza e dopo i nuovi guai fisici riportati da Pobega e Okafor. "Per Pobega mi auguro che sia solo un problema all'anca, per Okafor è stato forse solo un crampo”.

La domenica della 17ª giornata di Premier League vede l'Arsenal in testa dopo aver battuto il Brighton di De Zerbi. Arteta approfitta dello stop del Liverpool, fermato sullo 0-0 dal Manchester United. Vince l'Aston Villa, che rimonta contro il Brentford ed è al momento secondo a pari punti con i Reds.