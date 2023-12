Juve, Roma, Lavezzi e Real Madrid: le ultimissime

L'Atletico Madrid dice no alla Juventus per Rodrigo De Paul. Nei giorni scorsi c'era stato un tentativo per l'argentino da parte del club bianconero, puntuale la risposta della società spagnola che ha blindato il suo giocatore, Campione del Mondo con l'Argentina appena un anno fa.

Otto presenze, cinque in campionato e tre in Europa League senza neppure un gol o un assist, l'avventura di Solbakken in Grecia all'Olympiakos si è rivelata un vero flop. E così, come riportano anche dalla Grecia, l'ex Bodo rischia di tornare da Mourinho in anticipo dopo pochi mesi di prestito e prima della fine della stagione.

Sono giorni di paura e di ansia per tutti i fan di Ezequiel Lavezzi. Dalla notizia dell'accoltellamento, poi smentita, alla foto in cui dorme a casa scattata dal fratello per tranquillizzare tutti, molti tifosi del Napoli - per cui il Pocho è un idolo - si sono interessati delle sue condizioni di salute dopo il suo ricovero in Uruguay. Come riportano il Corriere della Sera e alcuni media argentini, infatti, alla base del malessere dell'ex attaccante del Napoli ci sarebbe una truffa milionaria subita per mano del suo ex agente, Alejandro Mazzoni, per un totale di 30 milioni di dollari, poco più di 27 milioni di euro.

Elyaz, quarto figlio di Zidane, sta pensando di lasciare il Real Madrid. Difensore diciottenne in grado di fungere da centrale e terzino sinistro, Elyaz non rientra nei piani di Arbeloa nella Juvenil A, ha finora giocato solo due partite da titolare e vuole scongiurare il pericolo di perdere ilposto nell'Under 19 della Francia in vista della fase Élite degli europei di categoria. Al Real Madrid dalla stagione 2013/2014, Elyaz potrebbe interrompere la sua trafila nelle giovanili del Real e a gennaio può salutare: da capire se lo farà a titolo definitivo o temporaneo.