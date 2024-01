Napoli: Meret, Mazzarri, Mazzocchi e Vitik, le ultimissime

Il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento odierno, con l'esito degli esami di Alex Meret. Il portiere era uscito per un problema muscolare nell'ultima partita di Serie A contro il Monza. Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro". Il portiere resterà quindi fuori per circa 45 giorni.

Sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo sulla 18ª giornata di Serie A. Una giornata di squalifica per Walter Mazzari, "con ammonizione (Terza sanzione); per avere inoltre, al 37° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale”.

Il Napoli ha chiuso per il primo colpo di mercato di questa sessione invernale. Pasquale Mazzocchi sarà un nuovo giocatore azzurro. Il terzino destro arriva dalla Salernitana per 3 milioni di euro.

Dopo la chiusura con la Salernitana dell'affare Mazzocchi e in attesa di definire quello con l'Udinese per Samardzic, la società di De Laurentiis lavora all'arrivo di un difensore centrale. Uno dei nomi monitorati è quello di Martin Vitik, ceco classe 2003 di proprietà dello Sparta Praga. In attesa di eventuali sviluppi, il giocatore ha da qualche giorno cominciato a seguire Kvaratskhelia su Instagram. Un gesto che può significare tutto o niente trattandosi, a proposito di Kvara, di uno dei grandi talenti emergenti del calcio europeo. Eppure il "segui" al 77 azzurro da parte di Vitik proprio nei giorni in cui il suo nome è accostato al Napoli non è passato inosservato.