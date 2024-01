Lazio, Roma, Sinner e Dakar: le ultimissime

"Non ho capito tanto quando ho segnato: le emozioni sembravano ovattate, ma sono contento della vittoria". Luca Pellegrini fa festa con il primo gol in maglia Lazio e la vittoria contro l'Udinese. Chiedeva spazio il giocatore-tifoso, Sarri gliel'ha concesso e fiducia ripagata. A Dazn l'ex Juve ha continuato: "Sono arrabbiato con me stesso, ma felice per il gol con questa maglia. Ho fatto 111 partite nei professionisti e un gol è poco, dobbiamo continuare così e ne arriveranno altri.

Non c'è pace per la Roma: neanche il tempo di godersi il buon esordio di Huijsen che Mourinho torna ad essere in piena emergenza per il derby. Con Mancini alle prese con la pubalgia (stringe i denti, ci sarà), Smalling sparito da mesi e N'Dicka in coppa d'Africa, la Roma deve fare i conti anche con il problema fisico di Llorente. Lo spagnolo ha lasciato il campo per un fastidio all'adduttore destro.

Sinner è pronto a tornare in campo e ora conosce il nome del primo avversario della sua stagione. È Marc Polmans, 26enne australiano di origini sudafricane, 116esimo nel Ranking ATP. La sfida andrà in onda al torneo di esibizione Kooyong classic, che si tiene a Melbourne dal 10 al 12 gennaio.

La Dakar 2024 ha messo a dura prova i piloti fin dai primissimi chilometri di speciale, Carles Falcón è caduto violentemente al chilometro 448 della seconda speciale di questa edizione. Le condizioni dello spagnolo sono apparse subito molto gravi e dopo esser stato rianimato è stato portato in elicottero all’ospedale di Al Duwadimi prima di un nuovo trasferimento nell’ospedale di Riyadh.