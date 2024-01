Sinner sta per tornare in campo: come funziona il Kooyong Classic e chi affronterà Jannik

Sinner sta per tornare. Il conto alla rovescia è partito. Il tennista italiano sta per iniziare la sua stagione, dopo aver chiuso il 2023 regalando all’Italia quella Coppa Davis che mancava da 47 anni. Per molti il 2024 sarà l’anno della definitiva consacrazione. In ballo c’è la prima vittoria di uno Slam, il numero uno del ranking e le Olimpiadi di Parigi. Un piatto davvero ricco. Il primo Slam in programma sono gli Australian Open, dal 14 al 28 gennaio a Melbourne. Ma chi è troppo in astinenza può stare tranquillo, perché Sinner scenderà in campo anche prima. L’altoatesino infatti parteciperà al Kooyong Classic, in programma dal 10 al 12 gennaio. Vediamo di cosa si tratta.