Napoli, Allegri, Juve e Eredivisie: le ultimissime

Il Napoli veleggia verso la finale di Supercoppa Italiana in programma alle 20 italiane (ore 22) a Riyad. Calcio d'inizio alle ore 20 italiane (22 locali). Gli uomini di Mazzarri hanno proseguito la propria preparazione in Arabia Saudita in vista della decisiva sfida con l’Inter. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, come spiegato dal club partenopeo nel consueto report diramato al termine della sessione di lavoro, Ngonge ha svolto l'intera seduta in gruppo mentre Traoré allenamento personalizzato.

Vetta momentanea a +1 sull'Inter per Massimiliano Allegri, che ha parlato ai microfoni delle tv e in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Juve sul campo del Lecce. "Il primo posto? Abbiamo giocato una partita in più ma siamo contenti di essere lì con una squadra forte come l'Inter che è la favorita per lo scudetto - sottolinea il tecnico della Juve dopo il successo di Lecce -. Ora dobbiamo mantenere la consapevolezza della nostra forza”.

Lo sbarco, l'arrivo a Torino, i saluti e gli autografi ai tifosi che lo stavano aspettando all'aeroporto di Caselle: sono i primi scatti dell'inizio dell'avventura alla Juve di Tiago Djalò, roccioso difensore che dal Lilla passa in bianconero. L'ex Milan (2019) arriva per una cifra intorno tre milioni e mezzo di euro.

Vitesse-Feyenoord è stata momentaneamente interrotta a pochi minuti dalla fine a causa di un'invasione di campo di un gruppo di tifosi, che hanno distrutto il VAR e innescato disordini sugli spalti. La gara valida per la diciottesima giornata della Eredivisie è destinata a lasciare in eredità una lunga coda polemica.