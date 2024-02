Inter, Roma, Bari e Brignone: le ultimissime

On Air

Non sono positive le notizie che arrivano dall'infermeria per Simone Inzaghi e l'Inter: Davide Frattesi si è infatti sottoposto, questa mattina, a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro, rende noto il club con una nota, "risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra”.

I funerali di Giacomo Losi, morto il 4 febbraio all'età di 88 anni, si stanno svolgendo nella parrocchia di Santa Paola Romana, in via Duccio Galimberti, nel quartiere Trionfale, moltissimi i tifosi accorsi per l’estremo saluto allo storico capitano giallorosso.

Sarà Beppe Iachini il nuovo allenatore del Bari. La scelta della società è ricaduta sull'ex tecnico di Palermo, Fiorentina e Parma dopo l'esonero di Pasquale Marino. Iachini sarà presto in città per cominciare la sua nuova avventura.

Federica Brignone sarà questa sera sul palco del Teatro Ariston nella serata inaugurale. La fuoriclasse di La Salle, che domani ha in programma un volo da Nizza in direzione Andorra, dove dal 10 all’11 febbraio prevista a Soldeu la tappa di Coppa del Mondo, parteciper? al day-1 sanremese.