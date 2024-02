Serie A, Lazio, Roma e Argentina: le ultimissime

L’Assemblea di Lega Serie A al termine della riunione odierna ha ribadito il format attuale del campionato. "La Lega Serie A ha approvato oggi - si legge sulla nota diramata al termine dei lavori - nel corso dell'Assemblea svoltasi nella sede di via Rosellini, il proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano”. E' stato, inoltre, confermato l'attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A”.

Tutto pronto per la sfida di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco in programma all'Olimpico mercoledì 14 febbraio alle 21.00. La sfida, valida per l'andata degli ottavi di finale della competizione, sarà diretta dall'arbitro francese Francois Letexier.

Dopo l'addio alla Roma José Mourinho potrebbe tornare presto in panchina. Complice il periodo storico non particolarmente felice del Bayern Monaco e della contestazione contro il tecnico tedesco Tuchel dalla Germania è rimbalzata la voce di un possibile approdo dello Special One per la prossima stagione. "Sta imparando il tedesco", questa l'indiscrezione riportata dalla Bild, e dal giornalista Christian Falk su Welt Tv.

Non è mai una partita come un’altra, soprattutto se in palio c’è la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Nell'ultima giornata del girone di qualificazione sud-americano l’Argentina ha battuto il Brasile per uno a zero estromettendo la selezione verdeoro dai prossimi Giochi Olimpici di Parigi: decisivo il gol di Luciano Gondou realizzato nella ripresa.