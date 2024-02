Milan, Roma, Sassuolo e Sei Nazioni: le ultimissime

On Air

Milan-Atalanta finisce 1-1: decidono Leao e Koopmeiners su rigore. I rossoneri dominano ma non riescono ad andare oltre il pari. Pioli perde terreno nei confronti della Juve

Clamoroso a Trigoria: ieri pomeriggio, intorno alle 16, mentre la Roma era in campo per la rifinitura in vista del Torino, la polizia (commissariato di Spinaceto) ha identificato Michele Orecchio, collaboratore di Ivan Juric, che osservava di nascosto il lavoro della squadra di De Rossi. Orecchio, 34 anni, è stato intercettato all'interno di un normale controllo che la polizia fa quotidianamente intorno al centro sportivo Bernardini ed è stato poi allontanato.

La sconfitta maturata contro l'Empoli (la quarta nelle ultime cinque partite) è costata caro ad Alessio Dionisi che ieri è stato duramente contestato dai tifosi. Il Sassuolo ha annunciato ufficialmente l'esonero del tecnico e ha anche comunicato chi siederà in panchina nella prossima giornata. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica.

Nella giornata di ieri l'Italrygby del nuovo ct Gonzalo Quesada, dopo il ko dell'Olimpico contro l'Inghilterra (24-27) e quello più netto incassato in Irlanda (36-0 per i padroni di casa) pareggia in Francia nella 3ª giornata del Sei Nazioni. Gli Azzurri colpiscono un palo clamoroso con Garbisi a tempo scaduto.