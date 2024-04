Napoli, Osimhen, Roma e Berrettini: le ultimissime

On Air

"Mbappé? Ormai è del Real Madrid da mesi". A dirlo è l'avvocato Dario Canovi, operatore di mercato, agente storico dell'allenatore del Bologna, Thiago Motta. L'intreccio degli attaccanti a livello europeo coinvolgerebbe anche Victor Osimhen. Canovi, infatti, aggiunge: "Osimhen potrebbe giocare nel Psg - le sue parole a Kiss Kiss Napoli -, sarebbe l'acquisto più indovinato dopo l'addio di Mbappè. La 'farsa' va avanti da tempo, l'unica squadra per il francese è il Real Madrid". L'attaccante di Calzona ha rinnovato a fine gennaio col Napoli ma a fine stagione dovrebbe lasciare gli azzurri.

Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea si è pronunciato in merito alla 30ª giornata di Serie A. In riferimento alle partite dell'ultima giornata, sono stati sanzionati con un turno di squalifica i seguenti giocatori: Matteo Pessina (Monza), Ruben Loftus-Cheek (Milan), Lorenzo Lucca (Udinese), Giangiacomo Magnani (Verona), Obite N'Dicka (Roma) che salterà così il derby tra Roma e Lazio in programma sabato 6 aprile (ore 18) e Mateo Retegui (Genoa).

Matteo Berrettini batte il kazako Shevchenko nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech. Dopo la sconfitta contro Andy Murray al primo turno a Miami, Berrettini è stato ammesso al tabellone principale del torneo in Marocco in virtù del ranking protetto dopo i mesi passati ai box causa infortunio. Il tennista romano si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 6-1.