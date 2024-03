Berrettini sconfitto, il bel gesto di Murray a Miami: la frase diventa virale

Ci sono vittorie e vittorie. Quella di oggi di Murray contro Berrettini è stata bellissima per lo scozzese, meno per l'azzurro che ha pagato l'enorme fatica accumulato in queste settimane dopo il rientro. Le scorie di Phoenix si sentivano ancora sulle gambe dell'azzurro, ancora alla ricerca della forma migliore. Rivederlo però in un torneo ATP 1000 è stato bellissimo, nonostante la sconfitta contro Murray arrivata dopo oltre due ore e mezza di gioco e tre set molto tirati.