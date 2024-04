Napoli, Atalanta, Sonego e Nba: le ultimissime

Aurelio De Laurentiis è stato a Roma per il caso Osimhen. Il presidente del Napoli aveva chiesto di essere interrogato dai Pm dopo la chiusura delle indagini preliminari relative all'acquisto dell'attaccante nigeriano dal Lille. Dopo l'interrogatorio, il Napoli ha voluto fare chiarezza con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali: "Aurelio De Laurentiis ha chiesto e ottenuto di essere ascoltato dai Pubblici Ministeri della Procura di Roma nell’ambito delle indagini in corso per la compravendita del calciatore Victor Osimhen”.

Non sarà in panchina Gian Piero Gasperini nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. La sua Atalanta sfiderà la Fiorentina al Franchi ma l'allenatore dei nerazzurri sarà costretto a vivere la partita dalla tribuna per squalifica. Dato che la rivalità è storicamente accesa e in passato ci sono stati problemi, come riporta il Corriere Fiorentino, Gasperini questa sera si accomoderà in tribuna ma sarà 'blindato'. Verrà per lui infatti predisposto un particolare cordone di sicurezza affinché possa essere tenuto a distanza e protetto dai tifosi della Fiorentina.

A Marrakech Sonego supera Nagal in rimonta e stacca il pass per i quarti di finale. L'azzurro chiude l’ultimo game a zero e stacca il pass per il prossimo turno: rimonta completata per il piemontese che vince 1-6, 6-3, 6-4 dopo due ore e 21' di partita.

Notte stellare alla Scotiabank Arena di Toronto dove è andata in scena la sfida di Nba tra i Raptors e i Lakers con la squadra di Los Angeles che si è imposta per 128-111. Gli occhi, neanche a dirlo, erano puntati tutti su LeBron James che ha messo a segno 23 punti. Sugli spalti a fare il tifo per "King James" c'era anche Lorenzo Insigne. L'ex Napoli, ai box per un brutto infortunio al tendine del ginocchio che lo costringerà a stare fuori due mesi, ha pubblicato una serie di storie sui social in cui insieme alla sua famiglia ha assistito al match.