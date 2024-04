Derby, Napoli, Bundesliga e Supercoppa Turca

Mancini è finito al centro delle polemiche per i festeggiamenti post derby. Il difensore, che ha deciso la sfida con il suo gol di testa, ha sventolato una bandiera della Lazio con al centro un topo per alcuni secondi sotto la Curva Sud. Un gesto che ovviamente ha fatto molto discutere. Escludendo che l’arbitro abbia visto e inserito l’accaduto nel referto, è molto probabile che la vicenda si chiuderà con una semplice multa.

Il Napoli di Francesco Calzona torna a vincere in Serie A, battendo il Monza di Raffaele Palladino con un pirotecnico 2-4. Al termine dei 90 minuti, è arrivato il commento social del presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis, che non ha nascosto la sua soddisfazione e un pizzico di ottimismo in vista della corsa all’Europa. A margine del match caratterizzato dai gol di pregevolissima fattura di Politano, Osimhen e Zielinski, accompagnati dalla zampata vincente di Jack Raspadori, Aurelio De Laurentiis ha commentato il 2-4 di oggi sul social X: "Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l’Europa!”.

La 28esima giornata di Bundesliga regala vittorie importanti ad Hoffenheim e Borussia M'Gladbach, brave ad imporsi rispettivamente su Augusta e Wolfsburg. Crollano in casa i Lupi di Germania.

Il Fenerbahce ha abbandonato la partita contro il Galatasaray, valida per la Supercoppa turca, dopo appena un minuto di gioco. I gialloneri, infatti, si sono presentati in con la squadra Under 19 per protestare contro l'indifferenza della federazione alla richiesta del club di disputare il match in un'altra data e con un arbitro straniero in seguito alla risa contro i tifosi del Trabzonspor.