Roma, Milan, Mourinho e Medvedev: le ultimissime

Un campo a Trigoria è stato intitolato a Giacomo Losi, leggenda della Roma scomparsa un anno fa all'età di 88 anni. L'ha comunicato ufficialmente il club giallorosso spegnendo definitivamente le polemiche che si erano create nel giorno del funerale. "A un anno dalla scomparsa, la proprietà dell’AS Roma omaggerà la memoria di Giacomo Losi intitolandogli un campo del “Fulvio Bernardini”.

Zlatan Ibrahimovic presenta in conferenza stampa Santigo Gimenez. La punta dice di voler lasciare il segno nel Milan, una squadra importante. E il dirigente lo ha accolto così: “Santiago è un giocatore che abbiamo seguito tanto, anche quest'estate ci abbiamo provato, ma non c'erano le condizioni e abbiamo preso altre strade. Siamo contentissimi di averlo con noi.

Mourinho attacca ancora il Galatasaray. L'allenatore del Fenerbahce ha da tempo iniziato a criticare l'arbitraggio nei confronti del club turco, giudicato dal portoghese troppo permessivo. L'ex Roma ora ha messo in evidenza un mancato rigore in favore del Gaziantep contro il Galatasaray nella scorsa giornata di campionato.

Debutto complicato per Daniil Medvedev a Rotterdam. La stagione del tennista russo non è iniziata nel migliore dei modi, con la clamorosa eliminazione al secondo turno degli Australian Open e ora un duro e tirato match d'esordio nell'Atp 500 in Olanda, dove ha battuto in rimonta Stan Wawrinka tra molte polemiche. Ancora una volta il tennista russo ha perso la testa in campo, stavolta scagliandosi duramente contro il giudice di sedia con pesanti insulti. Lo sfogo di Medvedev è arrivato dopo aver ricevuto una time violation per aver perso troppo tempo nel primo set, poi vinto dallo svizzero.