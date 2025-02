Serie A, Neymar, Nba e sci: le ultimissime

Kolo Muani dal 1', ancora panchina iniziale per Vlahovic. McKennie trequartista, ai suoi lati Gonzalez e Yildiz. Privo dello squalificato Fadera, Fabregas dovrà fare a meno anche di Kempf, Moreno, Sergi Roberto, Gabrielloni e Alli (oltre ai nuovi Vojvoda e Azon).

Neymar ha iniziato la sua seconda avventura con la maglia del Santos. La sua seconda volta in maglia Santos è iniziata con la partita di campionato contro il Botafogo. L'accoglienza per la stella è stata tutt'altro che amichevole da parte degli avversari. Neymar è entrato nel secondo tempo della sfida al posto di Gabriel Bontempo. Sprazzi di tecnica ma anche tanti tanti falli subiti. Spallate, scivolate e sgambetti: i giocatori del Botafogo lo hanno preso di mira per tutta la durata della seconda frazione di gioco.

Già aveva sconvolto lo scambio tra Lakers e Mavericks con protagonisti Anthony Edwards e Luka Doncic, ma nelle ultime ore è andato in porto anche quello tra Miami Heat e Golden State Warriors che vede Jimmy Butler trasferirsi a San Francisco. Con ben tre squadre coinvolte per motivi di trade ed economici, a fare il percorso inverso sarà Andrew Wiggins, mentre P.J. Tucker arriverà a Miami da Utah. Ai Jazz andrà invece Dennis Schroeder, in uscita da Golden State, mentre le altre contropartite dello scambio sono Kyle Anderson, verso Toronto, e Lindy Waters che andrà a Detroit insieme a Josh Richardson.

Momenti di tensione durante il Super G femminile ai Mondiali di Sci sulle nevi austriache di Saalbach. A far preoccupare il pubblico e gli spettatori da casa è stata Lindsey Vonn con una brutta botta subita al braccio. La 40enne statunitense, leggenda dello sci per i suoi trionfi, sperava di celebrare diversamente il suo ritorno ai Campionati del Mondo.