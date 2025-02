Inter, Juve, Milan e Feyenoord: le ultimissime

Vendicarsi del tre a zero preso quattro giorni fa a Firenze e accorciare sulla testa della classifica: l'Inter centra i due obiettivi della serata battendo 2-1 la Fiorentina nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie A.

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia alla vigilia di Juventus-Psv, match d'andata dei play-off di Champions League: "Sarò una grande sfida, l'impegno in allenamento è al massimo per arrivare pronti a questa partita, Dovremo fare la nostra partita: ritmo, dinamismo, attaccare e difendere insieme per arrivare al nostro obiettivo. Nell'ultimo testa a testa abbiamo avuto occasioni, ma anche sofferto”.

Durante la conferenza stampa di presentazione di Joao Felix è intervenuto anche Zlatan Ibrahimovic, che è tornato anche sugli episodi arbitrali di Empoli-Milan: "Chiedo sempre ai giocatori di essere educati con l'arbitro. A metà tempo ho chiesto rispetto all'arbitro per i giocatori del Milan. Sono stupito che i miei giocatori non abbiano reagito in maniera più decisa dopo la situazione di Walker (brutto fallo di Cacace sull'inglese, ndr), una situazione fuori controllo: se va male questo giocatore rischia di non giocare per un anno. Ci vuole rispetto per il Milan, non voglio essere critico verso l'arbitro ma non è la prima volta che succede e chiedo solo questo: rispetto, per il Milan e per i giocatori".

Decisione clamorosa del Feyenoord: a due giorni dai playoff di Champions League contro il Milan, è stato esonerato con effetto immediato l'allenatore Brian Priske. Decisione che arriva dopo la vittoria in campionato per 3-0 contro lo Sparta Rotterdam: il club è però al quinto posto in classifica ed è uscito ai quarti di finale della coppa nazionale.