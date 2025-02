Ferrari, Juve, Ranking Uefa e Giroud: le ultimissime

La nuova monoposto della Rossa fa il suo debutto oggi sulla pista 'casalinga' di Fiorano, guidata da Leclerc (al mattino) e dall'inglese sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (nel pomeriggio).

La Juventus sfida questa sera il PSV ad Eindhoven nel ritorno dei playoff di Champions (all'andata i bianconeri hanno vinto 2-1). Thiago Motta pensa a due cambi rispetto alla vittoria contro l'Inter: in difesa Kelly potrebbe sostituire Savona sulla sinistra, mentre a centrocampo Locatelli dovrebbe prendere il posto di Thuram. Fra i convocati c'è Cambiaso, assente invece Douglas Luiz.

Le eliminazioni di Milan (1-1 con il Feyenoord) e Atalanta (sconfitta 3-1 al Gewiss-Stadium dal Bruges) pesano come macigni sul Ranking Uefa. Il quinto posto in Champions League nella prossima stagione ora è un miraggio. L’Italia ha recuperto qualche punto alla Spagna seconda, grazie al pareggio del Milan, ma le eliminazioni di rossoneri e della Dea pongono la stessa Spagna in una condizione di grande vantaggio da qui in avanti, avendo a disposizione più squadre.

Derubato Olivier Giroud. Come riporta TMZ, la villa di Los Angeles è stata svaligiata qualche settimana fa, a inizio febbraio. I ladri hanno approfittato dell'assenza del calciatore e della moglie per entrare nella loro lussuosa residenza a Los Angeles. Giroud e la moglie hanno spiegato agli inquirenti che il valore delle cose mancanti potrebbe aggirarsi intorno ai 500mila dollari, ovvero circa 478mila euro.