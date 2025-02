Doppietta di Talbi e gol di Jutgla: primo tempo shock per l'Atalanta

Sono bastati tre minuti per capire che tipo di sarebbe stata per i nerazzurri di Gasperini: dopo tanti notti magiche in Europa, una serata da dimenticare. Talbi ha portato in vantaggio gli ospiti sfruttando un passaggio di Jutgla, innescato da capitan Vaneken, per controllare e scoccare il diagonale vincente. Al 17' è stato annullato il gol del pari dell'Atalanta: su un cross di Cuadrado, dalla destra, Retegui si è inserito e ha colpito al volo in maniera vincente. La sua posizione, però, era irregolare. Dieci minuti più tardi Talbi ha firmato la sua doppietta personale capitalizzando una splendida giocata di Jashari, che ha permesso a Tzolis di calciare: Carnesecchi ha respinto con una gran parata ma non ha potuto impedire il tap-in.

Sul finire del primo tempo dal gol del possibile 1-2 di è passati a quello dello 0-3. Al 48' Zappacosta ha colpito il palo su assist di Ederson, Mignolet si è superato e neppure Cuadrado è riuscito a gonfiare la rete arrendendosi al salvataggio sulla linea di Mechele. Sul ribaltamento di fronte (49') Jutgla ha freddato Carnesecchi con un tiro in controbalzo dal limite.

Lookman croce e delizia: gol e rigore sbagliato, palo di Ederson, Atalanta eliminata

Gasperini ha gettato nella mischia Lookman, non al top della forma, al quale è bastao un minuto per riaprire i conti approfittando di un cross basso di Zappacosta. Al 56' altro cross di Zappacosta, Cuadrado ha prolungato per Ederson che da dentro l'area piccola ha centrato un altro palo. Lookman ha ribadito in rete ma il pallone gli era carambolato sulla mano. Al 59' l'ennesima sliding doors della serata: calcio di rigore per la Dea dopo un lungo check al Var. Fallo di Tzolis su Cuadrado. Zwayer ha indicato il dischetto, Lookman si è fatto ipnotizzare su Mignolet. Il colpo di grazia sulle velleità di rimonta dell'Atalanta, che è uscita contro ogni pronostico dalla Champions League. Finale reso ancor più amato dal rosso per un fallo di reazione di Toloi all'87'.