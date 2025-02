Milan-Feyenoord diretta playoff Champions: segui la partita

MILANO - C'è l'1-0 dell'andata da ribaltare, lo sa bene San Siro che questa sera spingerà il Milan di Conceicao contro il Feyenoord per centrare l'accesso agli ottavi di Champions League. Segui in diretta le emozioni del playoff di ritorno.

18:35

Paixao pericolo numero uno per il Milan

Igor Paixao del Feyenoord è stato coinvolto in 8 sequenze di gioco su azione che hanno portato a un gol in questa Champions League, l'unico esterno d’attacco che ha fatto meglio è Raphinha (13).

18:21

Milan, Conceicao: "Serve una risposta dopo l'andata"

Conceicao ha parlato a Sky prima della partita: "Sono concentrato su questa partita, bisogna dare una risposta dopo l'andata a Rotterdam, pensiamo a quello. Gli uomini sono quelli che sono, conta quello che abbiamo preparato. Giochiamo in casa e abbiamo tutto per vincere".



18:15

San Siro accoglie il Milan con una bolgia

San Siro è già una bolgia, anche se si sta ancora riempiendo. L'ingresso della squadra in campo è stato accolto con un boato dai tifosi rossoneri.

18:05

Milan, Maignan in campo per il riscaldamento

Entra Maignan in campo del Milan per iniziare il riscaldamento. Applausi per lui che all'andata ha sbagliato sul gol di Paixao.

17:50

Le formazioni ufficiali: fuori Fofana

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernadez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Conceicao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixao. Allenatore: Bosschaart.

San Siro, Milano