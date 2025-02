Juve, Real Madrid, Milan e Berrettini: le ultimissime

Finisce 3-1 per il PSV, la Juventus è eliminata dalla Champions League. Gli olandesi riescono a ribaltare il risultato dell’andata e a passare agli ottavi. La Juve è la terza italiana ad uscire dalle coppe europee in due giorni.

C'è una favorita in questa Champions League ed è il Real Madrid. Il Real dopo il 3-2 dell'andata in Inghilterra ne fa altri tre al Manchester City al Bernabeu. Una lezione di calcio, di stile e di serenità quella del Madrid agli inglesi di Guardiola, strapazzati dall'uomo che se ne va dal Bernabeu con il pallone: Kylian Mbappé. Una tripletta straordinaria, tre magie in un’ora.

Theo Hernandez ha chiesto scusa. Il terzino rossonero, dopo l'espulsione rimediata a inizio secondo tempo contro il Feyenoord per somma di ammonizioni (il secondo giallo arrivato dopo una simulazione in area di rigore), ha pubblicato un messaggio di scuse sui suoi profili social rivolto ai tifosi rossoneri. "Il calcio è imprevedibile: ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi". Questo è l'incipit del messaggio di Theo Hernandez, prima delle scuse: "Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in 10 e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo".

Prosegue l'avventura di Matteo Berrettini al torneo Atp 500 di Doha. Reduce dall'impresa contro Novak Djokovic all'esordio nel torneo qatariota, il tennista romano (n.35 Atp) ha faticato e battuto in tre set l'olandese Tallon Griekspoor (51° giocatore del ranking) con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4 in due ore e 27 minuti.