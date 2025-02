Conceicao diretta dopo Milan-Feyenoord: interviste e conferenza stampa LIVE

Niente da fare il Milan , eliminato ai play-off di Champions League contro il Feyenoord : al Meazza il match è terminato 1-1, ma con l'1-0 dell'andata a strappare il match per gli ottavi è il club olandese. I rossoneri sono passati in vantaggio dopo nemmeno un minuto di gioco con Gimenez , ma l' espulsione di Theo Hernandez nel secondo tempo ha cambiato la partita, favorendo il pareggio di Carranza (73'): segui le parole di Sergio Conceicao nel post partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio .

Joao Felix: "La Coppa Italia può salvare la stagione"

Joao Felix a Sky Sport: "Stavamo controllando la partita, stavamo per fare il secondo gol e loro non ci avevano mai creato problemi. Con l'espulsione la partita è cambiata. C'è tanta delusione, anche per me, avrei voluto giocare più partite con il Milan in Champions. Tutti dobbiamo imparare per non commettere più gli stessi errori. Ora abbiamo la Coppa Italia, siamo in semifinale e puntiamo alla Coppa. L'obiettivo per il campionato è terminare tra le prime quattro. Questo può salvare la stagione".

Gimenez: "Siamo molti delusi"

Gimenez a Sky Sport: "Siamo molto delusi, abbiamo iniziato molto bene e stavamo controllando bene e non si vedeva come il Feyenoord potesse farci male. Oggi è toccato a Theo ma può succedere a chiunque, questo è il calcio. Abbiamo il massimo rispteto per Theo, ha tutto il nostro supporto: dà sempre tutto per il Milan ed è uno dei migliori terzini al mondo. Ora non dobbiamo guardare indietro e dobbiamo guardare avanti: dobbiamo lavorare in silenzio per raggiungere i nostri obiettivi".

Ibrahimovic: "La colpa è nostra"

Ibrahimovic: "Non penso che Theo sia un attore, fa. il suo gioco e cerca di fare meglio possibile. La prima ammonizione? Sono cose che succedono in campo, non è che lo cerca. Siamo arrabbiati con noi stessi, l'avversario non è stato più forti di noi perché ci ammazziamo da soli. La colpa è nostra, non ci sono scuse. Oggi è una delusione, prima di inizio stagione punti a vincere, questa è la mentalità e la storia del club. Io voglio vedere un Milan dominante, quando sono arrivato 4-5 anni fa non era il Milan che tutti conoscevano. La squadra di oggi ha più possibilità di vincere: è il doppio più forte di quella dello scudetto . Abbiamo vinto con quella squadra ma questa come qualità è meglio".

Ibrahimovic: "Arbitro duro su Theo"

Ibrahimovic: "Siamo delusi e arrabbiati, è mancata maturità. Sul secondo giallo di Theo l'arbitro è stato duro, perché almeno in una partita così dai un avvertimento. Poi è cambiata la partita giocando con uno in meno. Adesso è importante fare gruppo e pensare al campionato. Soffriamo questa notte e da domani pensiamo al prossimo obiettivo. Si poteva fare tanto di più, dopo le partite si possono dire tante cose. Con un po' di fortuna potevamo essere 2-0 nel secondo tempo".

Il commento di Walker dopo l'eliminazione

Walker a Sky Sport: "Per come stavamo controllando la partita c'eravamo solo noi in campo, poi l'arbitro ha preso la sua decisione: non ho visto l'episodio, non posso dire se è giusto o sbagliato. Theo è stato espulso, non so se abbia simulato o meno: l'arbitro mi ha detto che ha simulato al 100%. Non ho ancora visto l'episodio in televisione".

Milan, a breve le parole di Conceicao

Tra poco le parole dell'allenatore rossonero dopo l'eliminazione dalla Champions League

