Lazio, Juric, Messi e Paolini: le ultimissime

"E' una competizione importante e ci teniamo a fare bene, anche se sappiamo che si tratta di una gara molto complicata". Il tecnico della Lazio Marco Baroni parla alla vigilia della sfida contro l'Inter, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti, reduci dal deludente pareggio sul campo del Venezia, affronteranno i campioni d'Italia allenati da Simone Inzaghi, che a dicembre si imposero all'Olimpico con un secco 6-0. "Non c'è rivalsa, quel risultato, in qualche modo ci è stato molto utile” ha ribadito Baroni a Sport Mediaset.

Una stagione da dimenticare per Ivan Juric, ex tecnico della Roma e oggi allenatore del Southampton. Dopo l’esonero incassato dal club giallorosso, Juric aveva trovato un inaspettato ingaggio in Premier League, ma a due mesi di distanza dal suo arrivo, anche i dirigenti inglesi sembrano essersi pentiti della scelta effettuata. Da quando è alla guida del Southampton, Ivan Juric ha conquistato soltanto tre punti in nove partite, e dopo l’esordio vincente in FA Cup contro lo Swansea, è stato eliminato dalla competizione per mano del Burnley, capace di vincere in trasferta al St Mary's Stadium.

Messi protagonista nella prima giornata di MLS. Il numero 10, però, non è salito agli onori di cronaca per quanto fatto con il pallone tra i piedi, ma per le polemiche con arbitro e avversari. Nel pareggio per 2-2 dell'Inter Miami contro il New York City, Messi ha fornito l'assist del gol che ha sbloccato il risultato, prima di terminare la gara con tanto nervosismo. L'otto volte pallone d'Oro è stato ammonito dopo un faccia a faccia con l'arbitro, e infine ha messo una mano sul retro del collo di un assistente dell'allenatore avversario.

Il tennis italiano, già segnato dalla squalifica per tre mesi inflitta dalla Wada a Sinner, può tirare un sospiro di sollievo: Jasmine Paolini sta per tornare. La tennista italiana, scesa al sesto posto nel ranking Wta e infortunatasi durante gli ottavi di finale del WTA 1000 di Dubai dove difendeva il titolo, ha postatao sulle proprie pagine social un messaggio rassicurante: “Ho preso qualche giorno di riposo e ho prestato attenzione al mio piede. Mi sento meglio! Sono tornata ad allenarmi e mi sento pronta per i prossimi tornei negli USA”