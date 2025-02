Il figlio di Messi è incredibile: segna 11 gol in una partita!

MIAMI - Messi mania. A Miami sono tutti pazzi per Lionel, ma anche per il piccolo Thiago, 12 anni, figlio della stella del calcio mondiale. I paragoni sono inutili a questa età, ma il ragazzino sta impressionando nel campionato Under 13 negli Stati Uniti d’America. Nell’ultima partita ha esagerato segnando un numero incredibile di reti.