Juve, Roma, Conçeicao e Milan: le ultimissime

La Juventus stende il Verona nell'ultimo match della ventisettesima giornata di Serie A: i bianconeri si rialzano così immediatamente dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro l'Empoli grazie ai gol di Thuram (72') e Koopmeiners (90').

Multa da 20mila euro per Claudio Ranieri, tecnico della Roma che paga con una pesante sanzione economica le dichiarazioni su Roberto Rosetti (presidente della Commissione Arbitri della Uefa) in seguito all'andata dei playoff di Europa League (poi vinti) andata in scena sul campo del Porto.

Un nuovo stop in casa Juventus. Thiago Motta perde anche Francisco Conceiçao per infortunio. L'esterno portoghese non è stato convocato dall'allenatore per il posticipo della ventisettesima giornata di Serie A contro il Verona. Un'elongazione del bicipite femorale, come evidenziato dagli esami svolti nella settimana di oggi, 3 marzo, che terrà fuori dal campo il giocatore per un periodo stimato di circa 15-20 giorni, con il rientro in campo in programma dopo la sosta per le nazionali.

La storia tra Tijjani Reijnders e il Milan continua. Il centrocampista olandese ha firmato il rinnovo che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2030. Un accordo importante per il classe '98, una delle poche note liete della stagione 2024/25 del Diavolo, caratterizzata dal cambio di guida tecnica alla vigilia della Supercoppa Italiana.