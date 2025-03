Juve, i convocati per il Verona: torna Kalulu. Assenza importante in attacco

Dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia per mano dell'Empoli, la Juventus torna in campo in Serie A. La squadra di Thiago Motta all'Allianz Stadium ospiterà il Verona di Zanetti nel posticipo della ventisettesima giornata. Per la sfida in questione, c'è un importante ritorno tra le fila dei bianconeri: Kalulu. Il difensore francese torna a disposizione dopo l'infortunio. Assente per infortunio Conceiçao.