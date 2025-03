Lazio, Roma, Serie A e Maradona: le ultimissime

Christos Mandas ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Di seguito la nota ufficiale del club: "La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Christos Mandas per il prolungamento del contratto di lavoro sino a tutto il 30/06/2029".

Il match di ritorno tra Athletic Bilbao e Roma, valido per gli ottavi di finale di Europa League, si avvicina a grandi passi. La Uefa ha ufficializzato la designazione per la sfida in programma giovedì 13 marzo con calcio d'inizio alle 18:45: ad arbitrare la partita al San Mames sarà il francese Clement Turpin, considerato uno dei migliori dai vertici Uefa.

Il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea ha squalificato cinque giocatori - tutti per un turno - al termine della 28ª giornata di Serie A. Si tratta di Nicolas Valentini (Verona), Hassane Kamara (Udinese), Simon Solomon Sohm (Parma), Alessandro Vogliacco (Parma) e John Yeboah (Venezia). Il giudice sportivo ha registrato anche la quarta sanzione disciplinare per Matias Vecino (Lazio), Alessandro Deiola (Cagliari) e Ismael Payero (Udinese): per i tre giocatori è scattata la diffida.

Inizia oggi nel tribunale di San Isidro, sobborgo di Buenos Aires, il processo per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020. Il caso ruota attorno alle accuse secondo cui la negligenza degli operatori sanitari avrebbe contribuito al decesso. Sette delle otto persone accusate nel caso, tra cui il neurochirurgo, lo psichiatra e gli infermieri di Maradona, sono ora processate per omicidio colposo con dolo eventuale. Gli accusati negano ogni illecito, ma rischiano fino a 25 anni di carcere. Una corte composta da tre giudici si riunirà oggi in tribunale per ascoltare le parti in causa.