Processo morte Maradona: "Il caso continua ad espandersi"

A quattro anni dalla sua morte, Diario Olé fa il punto sul processo che vuole far luce sulle cause della morte di Diego Armando Maradona: "Il processo, classificato come omicidio premeditato per possibile dolo, ha otto imputati: il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Ángel Díaz, la dottoressa Nancy Edith Forlini, gli infermieri Gisella Dahiana Madrid e Ricardo Omar Almirón, il loro capo Mariano Perroni e il medico clinico Pedro Pablo Di Spagna".