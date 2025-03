Milan, Napoli, Inter e MotoGP: le ultimissime

Dopo il Lecce anche il Como, il Milan infila la seconda vittoria consecutiva in una settimana e resta in corsa per un piazzamento europeo. Pulisic e Reijnders, sono loro gli uomini decisivi che prima rimontano e poi risolvono una partita complicatissima, regalando a Conceiçao - che resta comunque in bilico - tre punti fondamentali per salire in classifica al a 47 punti.

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa il match dello stadio ‘Penzo’. "Quando arrivi nell'ultimo terzo di campionato tutte le partite diventano più difficili, si intravedono gli obiettivi, la pressione, lo stress è più alto, non cambia nulla giocare contro una squadra che punta a vincere con altre che devono salvarsi.”

La partita di cartello della 29esima giornata di Serie A sarà senza dubbio quella del Gewiss Stadium, con l'Atalanta che ospiterà l'Inter. Con un successo, la squadra di Gasperini raggiungerebbe proprio quella di Inzaghi in classifica. L'allenatore dell'Inter, ai microfoni dei canali ufficiali della società, ha presentato la partita: "Arrivano due squadre che hanno entusiasmo. Sarà una partita da approcciare nel migliore dei modi”.

Sensazionale tripletta di Marc Marquez, che dopo aver fatto da 'cannibale' nel primo fine settimana della MotoGp in Thailandia parte forte anche in Argentina, conquistando la gara Sprint sul circuito di Termas de Rio Hondo in attesa del Gran Premio di domani.