Napoli, quando il leader si chiama Conte

Non è normale, non è per niente normale quello che sta facendo Conte a Napoli. Non è paragonabile a nessuno dei cinque campionati vinti con Juventus (tre), Chelsea e Inter. Forse solo la Juventus 2011-12, riesumata dal settimo posto in due annate precedenti, può in qualche modo ricordare l’impresa napoletana di questa stagione. Anche allora Conte scosse le macerie bianconere e lanciò la squadra verso lo scudetto con una campagna a