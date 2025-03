Inter, Lazio, Nazionale e tennis: le ultimissime

Brutte notizie per il commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni e per l'Inter: Lautaro Martinez è stato costretto ad abbandonare il ritiro a causa di un problema muscolare. Ad annunciarlo è l'Afa, attraverso un comunicato ufficiale: "L'attaccante Lautaro Martínez sarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro”.

Dico subito che Baroni non è in discussione. Marco fa parte di quel progetto iniziato un anno fa e che evidentemente non può finire in soli 7 mesi. Probabilmente mi sarò espresso male, ma confermo che la posizione del mister non è minimamente in discussione. Tuttavia, prendere cinque gol in quel modo lascia l'amaro in bocca, ed è giusto la società e i dirigenti esprimano il loro stato d'animo, con la speranza che questo non accada. Bisogna rimboccarsi le maniche, senza dimenticare quanto di buono si è fatto fin qui". Così Angelo Fabiani, ds della Lazio, a Radio Radio torna a parlare del futuro del tecnico.

"Sì, non aver convocato un sostituto di Retegui dipende anche dall'avere centrocampisti con gol nelle gambe come Frattesi o Barella. Ci aggiungerei anche Casadei. Si guarda di fare le cose più logiche possibile, un po' di equilibrio bisogna averlo. Se metti un centrocampista ti dà una mano in più, se metti uno come Raspadori o Maldini hai più possibilità di fare gol.”

Queste alcune delle dichiarazioni di Spalletti in conferenza.

I pochi che ancora non lo conoscono, presto inizieranno a sentire il suo nome. Federico Cinà è l’astro nascente del tennis italiano. Cinà ha scritto una pagina meravigliosa di tennis, vincendo a soli 17 anni la sua prima partita del circuito Atp. Il palermitano ha iniziato al meglio la propria avventura, nel primo turno ha battuto l’argentino Comesana in due set con il punteggio di 7-6, 7-6.