Lautaro, l'allarme dall'Argentina: "Infortunio in allenamento, è a rischio"

Brutte notizie per l' Inter e per la nazionale argentina : stando a quanto riportato dal portale sudamericano Tyc Sports, Lautaro Martinez si sarebbe fermato in allenamento . Nella seduta di martedì, avrebbe accusato un affaticamento muscolare che lo avrebbe costretto a svolgere una parte dell'allenamento fuori dal gruppo. Sarebbe in forte dubbio la sua presenza per la partita contro l'Uruguay, valida per il girone di qualificazione al Mondiale del 2026 in Nord America.

Allarme Lautaro: si ferma nell'allenamento con l'Argentina

La seduta d'allenamento di oggi sarà decisiva per capire se potrà giocare o meno contro la selezione di Bielsa. Intanto lo staff monitorerà la sua situazione quotidianamente per verificare le condizioni. Argentina che ha già dovuto prendere atto dell'assenza del capitano e leggenda Lionel Messi, anche lui per infortunio. In caso di assenza del Toro, che senza la Pulce sarebbe stato sicuro del ruolo di leader offensivo, Scaloni potrebbe rimediare su due opzioni: o mandare in campo una sola punta, Julian Alvarez, o mantenere il tandem con l'attaccante dell'Atletico Madrid e Nico Gonzalez. Lautaro si è dimostrato fondamentale per l'Argentina in questo girone di qualificazione: sei presenze, di cui cinque da titolare, dove ha realizzato tre gol e un assist. L'Albiceleste viaggia in tranquillità al primo posto del girone unico a +5 proprio sull'Uruguay.