Roma, Giappone, Jacobs e Nba: le ultimissime

Paulo Dybala si opererà. Lo ha comunicato la Roma. La decisione arriva dopo che, negli ultimi giorni, l'argentino si è sottoposto a vari consulti medici e ha deciso di optare per questa soluzione. Per lui stagione finita.

Il Giappone è la prima squadra a ottenere il pass per la Coppa del Mondo 2026, dopo Canada, Messico e Stati Uniti, ovvero i Paesi ospitanti. Con la vittoria per 2-0 contro il Bahrain la nazionale si è assicurata matematicamente la qualificazione nel rispettivo girone di qualificazione asiatico.

Marcell Jacobs è pronto a tornare in pista per una nuova entusiasmante stagione all’aperto. Il campione olimpico dei 100 metri ha annunciato sui social il suo rientro alle gare, con un programma che prevede il ritorno sui 200 metri dopo quasi sette anni e la partecipazione alla staffetta 4x100. "Sabato sarò a Miami per una gara di allenamento", ha scritto Jacobs su Instagram.

Luka Doncic trascina i Lakers. Lo sloveno realizza 31 punti nella sfida che ha visto Los Angeles imporsi 120-108 contro i Denver Nuggets. Per Doncic si tratta della 200esima gara nella quale è riuscito a mettere a segno 30 o più punti. La stella dei Lakers ha messo a referto anche 9 rimbalzi e servito 7 assist.