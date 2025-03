Djokovic, Paolini, Jacobs e Federginnastica: le ultimissime

Bufera a Miami: non si è giocato il match tra Djokovic e Korda. In realtà a volte può succedere che slittino dei match, ma sui social molti tifosi, che aspettavano l'ex numero uno in campo, si sono infuriati con gli organizzatori del torneo. Ma cosa è successo? Gli incontri precedenti, sul campo centrale con 5 partite, sono durati più del previsto e quindi il quinto match, che era appunto quello di Nole, è stato posticipato ad oggi.

Jasmine Paolini affronta Aryna Sabalenka nella semifinale del Wta di Miami. La numero uno italiana continua a dare spettacolo in Florida, dove è riuscita ad avanzare fino al penultimo atto del torneo. La sfida di Jasmine Paolini contro Aryna Sabalenka verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis nel pomeriggio di oggi.

Brutte notizie per Marcell Jacobs. L'atleta azzurro, che si sta allenando a Miami, ha riportato "una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra", come ha spiegato Dino Petrucci, medico della Fidal. Un problema fisico che gli ha impedito di esordire sabato scorso nelle gare 4x100 e 200. Jacobs dovrà ora decidere dove curarsi.

“È stata votata una scelta all’unanimità del consiglio federale della Fgi per una risoluzione di contratto anticipata della professoressa Emanuela Maccarani. Si chiude un ciclo dopo 30 anni di gestione tecnica, un unicum nello sport e gli attuali consiglieri e il sottoscritto avevano deciso che questo ciclo fosse esaurito. Bisogna ringraziare Emanuela Maccarani per tutti i suoi successi, guardando al futuro con ottimismo e fiducia e nuova energia”. Lo ha detto il neo presidente della Federginnastica Andrea Facci al termine del primo consiglio federale della Fgi andato in scena oggi a Palazzo Federazioni del Coni a Roma. Maccarani conclude così la sua esperienza con la nazionale