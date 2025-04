Serie A, Bayern Monaco, Milan e Brignone: le ultimissime

Vittoria sofferta per il Genoa nell'anticipo del venerdì, valido per la 31esima giornata di Serie A. Al 'Ferraris' di Genova la spuntano i padroni di casa che vincono 1-0 contro l'Udinese: decisivo il gol di Zanoli al 77’.

Maledizione infortuni in casa Bayern Monaco, con il tecnico Vincent Company che continua a perdere giocatori in vista dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi. Al portiere Neuer, ai difensori Upamecano, Ito e Davies, al centrocampista Pavlovic e all'ex attaccante juventino Coman si aggiunge nella lista degli indisponibili anche Musiala, stella della squadra così come della Germania. Dopo aver siglato il momentaneo 1-1 prima del riposo nella gara di Bundesliga poi vinta sul campo dell'Augusta, a inizio ripresa Musiala è stato costretto a uscire per un problema muscolare

È finita ancora prima di cominciare, il Milan ha comunicato ieri sera (giovedì 3 aprile) a Fabio Paratici che non sarà lui il direttore sportivo. Adesso si cercherà un altro nome per dare una sterzata al progetto rossonero: l'unica possibilità, a questo punto, resta l'ex ds della Lazio Igli Tare. L’intesa di massima tra Furlani e Paratici era stata raggiunta dopo l’incontro a Londra, ma l'accordo vero non si farà.

Operazione perfettamente riuscita per Federica Brignone, che si è sottoposta ad un intervento chirurgico dopo la bruttissima caduta nel gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025. Dopo l'ansia e la paura per la caduta, arrivano le prime parole di Brignone che cerca di tranquillizzare i tifosi: "Nel momento più felice della mia carriera non ci voleva proprio, mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Dovrò invece affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa, come sempre. Oggi le condizioni della pista erano ottime, stavo bene e se tornassi indietro rifarei tutto uguale….cercando però di non cadere!".