Bayern Monaco-Inter, Fiorentina, Napoli e Nba: le ultimissime

All'Allianz Arena, l'Inter di Simone Inzaghi sfida il Bayern Monaco di Kompany. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW.

Il tedesco Felix Zwayer è stato designato come arbitro di Celje-Fiorentina, gara d'andata dei quarti di finale di Conference League in programma giovedì 10 aprile alle 21. Assistenti i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, quarto uomo Florian Badstubner.

Il prepartita di Bologna-Napoli, posticipo del lunedì della 31esima giornata di campionato, è stato decisamente movimentato, All'incrocio tra via Andrea Costa e via Barca, circa un'ora e mezza prima dell'inizio della sfida, si sono registrati incidenti tra i tifosi napoletani e la polizia. Gli scontri verificatisi ieri allo stadio Dall'Ara verranno presi in esame dall'Osservatorio. Oggi è prevista una riunione: c'è il rischio che la prossima trasferta del Napoli, sul campo del Monza, possa essere vietata ai tifosi residenti in Campania.

Sacramento verso i play-in, Philadelphia alla deriva. Nella notte italiana si sono disputate due partite del campionato di basket Nba che ormai è prossimo a emettere i primi verdetti. I Kings ottengono una preziosa vittoria (127-117) sul terreno dei Pistons, che hanno già ottenuto il loro biglietto per gli spareggi della East Conference: l’uomo partita è Zach LaVine che mette a referto 43 punti. I Kings rimangono al nono posto della Western Conference appena davanti ai Dallas Mavericks. Nell'altra partita giocata nella notte, Miami batte in casa Philadelphia per 117-105.