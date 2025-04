Milan, Uefa, Musetti e arbitro aggredito: le ultimissime

Stasera l'Udinese ospita il Milan nell'anticipo della 32^ giornata (match in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Sergio Conceição è tentato dalla difesa a tre contro la squadra di Runjaic, al 51% potrebbe schierare questo Milan inedito. L'alternativa sarebbe il classico 4-2-3-1 con un ballottaggio sulla trequarti tra Chukwueze e Sottil. I rossoneri devono fare a meno di Walker e Gimenez. Dubbio Ehizibue-Modesto per i bianconeri.

Ranking Uefa, al secondo posto si consolida la Spagna con un punteggio di 22,249, per effetto del pari a reti inviolate dell'Athletic Bilbao fuori casa contro i Rangers di Glasgow in Europa League e della vittoria del Betis (2-0) contro i polacchi dello Jagiellonia in Conference League. L'Italia, terza, è a quota 20,437: la Lazio non è riuscita a portar punti a differenza della Fiorentina.

È andato a Lorenzo Musetti il derby con Matteo Berrettini che metteva in palio un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Per Musetti, che per la seconda volta in carriera raggiunge i quarti di finale nel Principato, al prossimo turno ci sarà Stefanos Tsitsipas. La partita si terrà oggi non prima delle 14:30.

Diego Alfonzetti, arbitro 19enne della sezione di Acireale picchiato sabato scorso alla fine di una partita di play off Under 17, ha ripensato all’invito delle squadre della Capitale e sarà presente domenica sera al derby Lazio-Roma. L’ondata di solidarietà nei confronti del giovane fischietto va avanti da due giorni e arriva da più parti. Proprio in quest’ottica era arrivato l’invito per l’Olimpico, al quale però in un primo momento Alfonzetti aveva deciso di non dare seguito. Poi il ripensamento e la conferma.