Musetti diretta Atp Montecarlo: segui la sfida con Lehecka

MONTECARLO - È il giorno di Lorenzo Musetti al secondo turno dell' Atp 1000 di Montecarlo . Dopo aver eliminato il cinese Yunchaokete Bu con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3, il tennista carrarino (testa di serie numero 13 del tabellone) affronta il ceco Jiri Lehecka , vittorioso in due set su Sebastian Korda all'esordio. In palio la qualificazione al terzo turno contro Matteo Berrettini . Segui la partita in diretta .

10:50

Musetti-Lehecka, chi vince sfida Berrettini

Il vincitore del confronto tra Lorenzo e Jiri sfiderà, al terzo turno, Matteo Berrettini reduce dall'impresa contro Alexander Zverev, prima testa di serie del tabellone.

10:40

Musetti-Lehecka, i precedenti

Quella che andrà in scena sulla terra rossa di Montecarlo sarà la terza sfida tra Musetti e Lehecka. Il ceco ha vinto entrambi i precedenti (il primo a Rotterdam 2022), l'ultimo dei quali andato in scena al primo turno del Masters 1000 di Miami 2023.

10:30

Atp Montecarlo, Musetti-Lehecka in tv e streaming

La sfida tra Musetti e Lehecka, valida per il secondo turno del Masters 1000 monegasco, è in programma oggi (mercoledì 9 aprile) non prima delle ore 11 sulla terra rossa del 'Court des Princes'. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport ma anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Court des Princes, Montecarlo