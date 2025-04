Lazio, Roma, Maignan e Nba: le ultimissime

Baroni mette le mani avanti, elogia la Roma, tiene la guardia alzata alla vigilia di un derby che potrebbe definitivamente far esplodere la crisi laziale. La sconfitta rimediata in Norvegia contro il Bodo appesantisce l’aria di Formello, la sfida della Lazio contro i giallorossi appare la più scomoda che potesse capitare in un momento del genere. “Se faccio un'analisi delle ultime 15 partite la Roma è prima davanti all'Inter, con la miglior difesa e il miglior attacco - sottolinea il tecnico laziale Marco Baroni - in questo momento sono i più bravi, ma noi saremo lì con la determinazione di batterli. I tifosi ci aiuteranno, noi vogliamo batterci come leoni".

Scatta il conto alla rovescia per Lazio-Roma, derby valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Il match è in programma domani, domenica 13 aprile, allo stadio Olimpico, con calcio d'inizio alle 20:45. Ranieri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro i biancocelesti: ci sono Pellegrini e Rensch, recuperati dai rispettivi infortuni. A disposizione anche Saelemaekers, al rientro dopo una giornata di squalifica. Indisponibili Saud e il lungodegente Dybala.

Mike Maignan è uscito dall'ospedale. In queste ore sta tornando a Milano in macchina: lo spavento dopo lo scontro di gioco accaduto durante Udinese-Milan è già il passato. L'incidente è avvenuto al 51' minuto, quando Maignan è uscito dalla propria area per intercettare un pallone e si è scontrato testa contro testa con Jimenez.

Una notte indimenticabile per Nikola Jokic, che si è preso un posto nella storia della Nba. Nella seconda vittoria dei Nugguets contro Memphis (117-109) infatti, il serbo è stato autore della 34ª tripla doppia in questo campionato (26 punti, 13 assist e 16 rimbalzi per l'occasione) diventando così il terzo giocatore della storia a concludere una stagione regolare con una media di tripla doppia (29,8 punti, 12,8 rimbalzi e 10,3 assist a partita), dopo Russell Westbrook e Oscar Robertson.