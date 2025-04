Dortmund-Barcellona, Aston Villa-Psg, Grealish e ciclismo: le ultimissime

Dopo la vittoria del Barcellona per 4 a 0 nella partita d'andata, il Borussia Dortmund dovrà fare un'impresa nel suo stadio per accedere alla semifinale di Champions League. Il Barcellona punterà su Rapinha, capocannoniere della competizione con 12 gol, e Lewandowski che ha segnato 11 reti. Nella squadra tedesca in attacco dovrebbero giocare Beier e Guirassy.

Dopo la sconfitta rimediata al Parco dei Principi per 3-1, adesso l'Aston Villa per conquistare l'accesso alle semifinali di Champions League avrà bisogno di una gara perfetta. Ballottaggio tra Ramsey e Rashford, davanti dovrebbe giocare Watkins. Nel Psg in campo il tridente che sta facendo sognare i francesi: Barcola (favorito su Douè), Dembélé e Kvaratskhelia. Dopo la squalifica, in difesa dovrebbe tornare Marquinhos

Nonostante un rendimento poco costante e il suo Manchester City che sta ancora lottando per un posto nella prossima Champions League, Jack Grealish ha deciso di fare festa in modo spettacolare. L'esterno inglese è stato beccato in un locale dopo la vittoria per 5-2 contro il Crystal Palace (dove è entrato solo all'87' in campo) mentre si dava alla pazza gioia tra alcol, modelle e un conto salatissimo a fine serata. A raccogliere informazioni sulla notte brava di Grealish è stato il quotidiano The Sun, che ha ottenuto anche alcune testimonianze sulla serata dell'esterno inglese: "È arrivato intorno alle 22.45 ed era l'anima della festa - il racconto di uno dei presenti -. Era con quattro amici e c'erano modelle ovunque che circondavano il suo tavolo.

Almeno un atto di sincero pentimento, dopo un gesto vergognoso: si sarebbe consegnato alla polizia lo spettatore che nel corso della Parigi-Roubaix aveva scagliato una borraccia verso Mathieu Van der Poel, poi trionfatore per la terza volta nella grande classica, colpendolo in pieno. Un atto intollerabile, che segue gli sputi già rimediati in precedenza dal fenomenale olandese da parte di altri sedicenti appassionati.